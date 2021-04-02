Любитель «взрослого» видео из Салавата оплатил «штраф» за просмотр порно

Житель Башкирии попался на удочку мошенников при просмотре порно

58-летний мужчина из Салавата лишился 5 тысяч рублей, оплачивая «штраф» за просмотр порнороликов.

Необычная ситуация произошла в Салавате. По данным пресс-службы МВД Башкирии, 58-летний местный житель решил посетить сайт, на котором представлено видео «для взрослых». В самый неподходящий момент на экране его компьютера выскочила табличка с требованием оплатить «штраф» за просмотр порно. В лучших традициях жанра гражданину предоставили номер телефона, на который нужно было перечислить целых пять тысяч рублей. Доверчивый мужчина перевел необходимую сумму жуликам.

Вот только компьютер гражданина после таких махинаций нормально работать так и не стал. В итоге мужчина позвонил полицейским и рассказал о своей проблеме. В дежурной части любителю «взрослого» видео посоветовали перезагрузить устройство и приняли заявление о мошенничестве. Сейчас по факту случившегося проводят проверку.