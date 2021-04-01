Тямаев показал личную переписку с Радиком Юльякшиным

фото: instagram.com/firdustyamaev_official

Конфликт между звездами национальной эстрады Татарстана и Башкирии Фирдусом Тямаевым и Радиком Юльякшиным не перестает утихать. На днях первый показал личную переписку с коллегой по цеху – она была датирована 21 марта, то есть за день до срыва концерта в башкирском селе Киргиз-Мияки.

Как сообщает издание «Реальное время», в переписке Фирдус Тямаев просит Элвина Грея «решить вопрос с гастролями». Тот в ответ запросил график и получил его. После этого, говорит Тямаев, он попытался дозвониться до артиста и написал пост о срыве выступления. А позднее в WhatsApp Юльякшин написал, что находится в Нефтекамске, а потом собирается в Дюртюли и Уфу, и спросил, нужна ли помощь. «Не надо», ответил ему Тямаев.

Татарстанский певец также рассказал, что некоторые артисты «по блату через Радика ездили» в Башкирию «Он сам сказал: знаю входы-выходы», – отметил Тямаев, а затем задал риторический вопрос: «Зачем я должен что-то просить по блату?».

– Я предложил [Юльякшину] перед людьми в прямом эфире объясниться. Он начал говорить, что он в аэропорту, давай на премии TMTV переговорим. Я что — сопливый мальчик? «Будь мужиком!». Может, ему себе надо этот вопрос задать, а не человеку, который двух парней заделал? – сказал артист.

Напомним, конфликт между двумя звездами начался после того, как у Фирдуса Тямаева сорвался концерт в селе Киргиз-Мияки. Местные власти и Минкульт Башкирии заверяют, что это связано с неполадками в электричестве. Сам певец подозревает, что ему специально мешают выступить, из-за того, что в прошлом году он выступил в защиту Куштау. После такого заявления к Тямаеву в своих соцестях обратился Юльякшин. Он написал разгромный пост и обвинил коллегу в разжигании конфликта между братскими республиками, а после и вовсе назначил ему «мужскую» встречу.