В Башкирии от коронавируса скончались еще два человека

За сутки COVID-19 был обнаружен еще у 105 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии за прошедшие сутки от коронавируса скончались еще два человека. С начала пандемии жертвами инфекции стали 363 жителя. Об этом 1 апреля сообщил региональный оперштаб.

За все время в республике зарегистрировали 32 463 случая COVID-19, 105 из них были выявлены за минувшие 24 часа. Выздоровело 27 624 человека, суточный прирост выписанных составил 172 пациента.

Полностью привиты от коронавируса 97 987 жителей Башкирии, второй компонент вакцины за вчерашний день получили более двух тысяч человек.