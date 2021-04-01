«Профессию настолько унизили!»: соцсети возмутило увольнение педагога из Башкирии, которая якобы нарисовала двойку на лбу ребенка

Учитель из Башкирии, которую обвиняют в непедагогичных методах воспитания, уволилась из школы Фото: Ксения КОНЮХОВА

Жители Башкирии неоднозначно отреагировали на увольнение учительницы, которую обвинили в том, что она нарисовала двойку на лбу школьницы.

Напомним, что громкая история произошла в конце марта в Кумертау. Родители первоклассницы одной из местных школ сообщили, что их ребенку нарисовали на лбу двойку из-за того, что девочка забыла дома альбом для рисования. История быстро получила огласку в СМИ – по факту этих материалов была начата прокурорская проверка. Директор школы Ольга Оспищева сообщила «КП-Уфа», на самом деле учитель ничего не писала на лбу ребенка, а лишь изобразила цифру обратной стороной карандаша в воздухе рядом с головой ребенка.

Тем не менее, из-за начатой прокурорской проверки педагог решила уволиться. В интернете восприняли ситуацию неоднозначно.

- Учителя, бегите из профессии, уходите, работы полно с гораздо большей зарплатой. Когда в школах не останется учителей, родители, может быть, поймут, что детей надо воспитывать, пишет Наталья А.

- Учителю на лбу тоже запись сделайте! – возмущается Ирина Б.

- Ужас, профессию настолько унизили. Никакого уважения у детей к учителям! Данный прецедент могли решить внутри школы, а не выносить за порог! – вступается за педагога Альбина Т.