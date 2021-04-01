Власти Уфы готовы заплатить за проект по сохранению «Дома Тихониных» почти 1,5 млн рублей

фото: opendata.mkrf.ru

Управление земельных и имущественных отношений мэрии Уфы объявило тендер на создание эскизного проекта по сохранению объекта культурного наследия «Дома Тихониных», который располагается по адресу Коммунистическая, 13. Власти города готовы потратить на оплату этой работы 1,47 млн рублей. Сумма предусмотрена местным бюджетом.

Электронный аукцион по отбору подрядчика назначен на 8 апреля. Победитель торгов до 12 ноября текущего года должен будет разработать научно-проектную документацию (он же эскизный проект) и согласовать его с государственной историко-культурной экспертизой и Башкультнаследием.

Напомним, о реставрации «Дома Тихониных», которому уже более 120 лет, говорят с 2018 года. Тем не менее никаких работ на объекте культурного наследия проведено так и не было. В апреле 2020 года у здания обрушились кровля и две несущие стены. В декабре активисты заявили о том, что администрация города может снести «Дом», однако в тот же день Башкультнаследие заявило, что «снос объекта […] запрещён» – допустим демонтаж «только части конструкций, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан».