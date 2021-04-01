«Конфликт исчерпан!»: в башкирской школе, где якобы поставили двойку на лоб девочке, рассказали, что произошло на самом деле

Мама девочки уже отозвала свою жалобу к учителю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера в Башкирии горячо обсуждался инцидент, произошедший в школе №5 в Кумертау. Там мама первоклассницы обвинила педагога в том, что та якобы нарисовала красной ручкой двойку на лбу ученицы, потому что у девочки не оказалось с собой альбома для рисования. К расследованию инцидента немедленно подключились прокуратура и Следком Башкирии, а сама учительница уволилась из школы по собственному желанию.

Впрочем, как оказалось позже, история изначально была сильно раздута и перевернута. Как все происходило на самом деле, в беседе с «КП-Уфа» рассказала директор школы Ольга Оспищева.

- Никакой двойки на лбу ребенка учитель, конечно, не рисовала. Девочка действительно пришла на урок без альбома, и учитель тыльной стороной ручки нарисовала в воздухе двойку, даже не прикоснувшись к ребенку. Никаких красных чернил на лбу не было. А про двойку учитель проговорила устно. Самое главное, что вчера в школе проходило собрание, конфликт полностью исчерпан. У мамы девочки нет больше претензий к педагогу. Если проверка покажет, что вины педагога нет, то мы будем обязательно просить ее вернуться в школу, - рассказала Ольга Оспищева.