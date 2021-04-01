Сразу в четырех медучреждениях Башкирии произошли кадровые перестановки главврачей

В структуре Минздрава тоже произошло кадровое изменение

Сразу в четырех медучреждениях Башкирии сменились главные врачи. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщил региональный Минздрав.

Кадровые перестановки произошли в двух уфимских и двух районных лечебницах.

Руководителем городской клинической больницы №18 стал Айрат Рахматуллин, ранее возглавлявший Дюртюлинскую районную больницу. Он сменил на этом посту Жулдыбая Иржанова, которого перевели на место главврача поликлиники №52.

Бирской центральной районной больницей теперь руководит Салават Рахматуллин – он перешел туда из упомянутой выше 52-й поликлиники. Главным врачом Благовещенской ЦРБ назначен Арсен Гарипов, который работал на той же должности в Бирской ЦРБ.

В Минздраве также рассказали, что по результатам конкурса должность заведующего сектором по противодействию коррупции в ведомстве занял Виктор Онин.