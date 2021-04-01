Была сильно истощена: в Башкирии у пьяной матери отобрали пятимесячную малышку

Сейчас малышка находится в детском доме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Салаватском районе у пьяной матери забрали пятимесячную дочь. Как сообщает издание «На земле Салавата», женщина совершенно не заботилась о маленькой дочери – не купала и не кормила ее толком. Девочка по большей части была предоставлена сама себе, пока ее мать развлекалась с собутыльниками.

К счастью, о ситуации в семье вовремя узнали органы опеки. Малышку забрали у нерадивой матери и госпитализировали в детское отделение больницы. Врачи отмечают, что девочка была сильно истощена, но при этом оставалась веселой и подвижной, хорошо шла на контакт с медперсоналом больницы. А вот мать девочки вскоре написала отказ от ребенка.

Сейчас врачи больницы просят неравнодушных помочь памперсами и детской смесью «Малютка». Все это можно принести в службу «Семьи», которая находится на первом этаже Пенсионного фонда в селе Малояз. Когда малютка же подрастет и окрепнет, ее определят в уфимский Дом ребенка.