В уфимском депо водителя зажало между троллейбусами

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Ранним утром 29 марта в уфимском депо водитель оказалась зажатой между двумя троллейбусами. Женщина получила тяжелые травмы и сейчас находится в больнице. Расследованием инцидента занимается Гострудинспекция.

– Водитель перед выездом на линию обходила троллейбус спереди, когда он неожиданно тронулся с места и прижал работника к соседней машине, – рассказали в надзорном ведомстве.

Пострадавшую 43 лет с многочисленными травмами и переломами на скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу №13.