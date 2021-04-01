Что известно о вахтовичке из Башкирии, которую убил и замотал в пакет приятель

Диана отправилась на вахту, чтобы помогать своей семье

В конце марта Башкирию потрясла новость о жестоком убийстве 21-летней жительницы Стерлитамака. Ее тело с 12-ю ножевыми ранениями и упакованное в мешки из-под мусора обнаружили полицейские на съемной квартире приятеля девушки. Сам подозреваемый в жестокой расправе попытался скрыться, но вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В то, что 21-летней Дианы Б. больше нет в живых, не могут поверить ее родные и близкие. Девушка всегда отличалась сильным характером, целеустремленностью и самостоятельностью. Так, в декабре прошлого года она отправилась на вахту на север, а после даже вела дневник в сети, где описывала свои впечатления.

Родным сложно поверить, что Дианы нет в живых

- Моя жизнь изменилась кардинально. Я одна, в незнакомом городе, без своих родных и близких. Такая самостоятельная жизнь началась. Мне нравится, хоть моментами бывает очень сложно. Хочется всё бросить, поехать домой к маме и братишке. Зато теперь я могу откладывать деньги и даже немного помогать маме, - рассказывала Диана в своем дневнике.

Также девушка рассказывала, что у нее есть любимый молодой человек, который также на полгода уехал на вахту, поэтому и сама Диана решилась поехать на заработки. Как же она оказалась на квартире и у приятеля, и что стало причиной кровавой расправы, сейчас выясняют следователи.

«КП-Уфа» приносит соболезнования семье убитой Дианы Б.