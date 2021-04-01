Власти Башкирии еще не определились с местом, где будет построен межвузовский кампус

Проект студенческого кампуса

Власти Башкирии все еще не определились с местом в Уфе, где будет построен межвузовский кампус. Ранее сообщалось, что площадкой для студенческого городка станет территория в Демском районе. Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин на встрече со студентами заявил, что рассматриваются еще два варианта: возле проспекта Салавата Юлаева и одна из площадок «Ростеха» – на улице Аксакова и на Володарского.

Строительство кампуса именно в Деме оказалось под вопросом, потому что рассматриваемая зона подвержена затоплению и удалена от центра района, сообщает «Ъ-Уфа».

Напомним, 12 марта архитекторы показали два проекта студенческого кампуса на пять тысяч человек.