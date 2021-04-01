В МВД по Башкирии подали в розыск пропавшего прошлым летом мужчину

Фото: МВД по Башкирии

На сайте МВД по Башкирии появилось сообщение о пропавшем 56-летнем Тагире Каранаеве. Мужчина, как уточнили в ведомстве, 23 июня 2020 года вышел из дома, расположенного на Октябрьской улице в Салавате и пропал. Представители ведомства просят помочь в розыске.

Приметы: на вид 55 лет, рост 170 см., худощавого телосложения, волосы короткие, седые, имеется шрам на правой стороне головы в области затылка.

Был одет в серые брюки, джинсовая жилетка, темные ботинки, рубашка в клетку.

При себе, передается в сообщении, у него был паспорт гражданина РФ на свое имя.

Если вам известна какая-либо информация о Каранаеве, сообщите ее, пожалуйста, по телефону экстренных служб 113 или в полицию – 102.