В Уфе поймали жулика, который обманывал вахтовиков – объясняем схему «развода»

Фото: МВД по Башкирии

В Уфе задержали 30-летнего мошенника, который обманывал наивных вахтовиков.

В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что молодой мошенник находился в федеральном розыске. Поймать 30-летнего уроженца Югры удалось в Уфе. Полицейские объяснили, как жулик обманывал доверчивых работяг.

Гражданин выкладывал на сайтах бесплатных объявлений информацию о поиске людей на «рабочие» специальности на севере страны. Он подробно объяснял правила приема на работу в переписке с доверчивыми рабочими. Одним из условий была покупка билетов до места труда за счет потенциального работника. Чтобы запутать своих жертв жулик высылал им «липовые» документы о приеме на работу – с такой «гарантией» безработные присылали мошеннику последние деньги. Разумеется, после получения чужих средств жулик переставал выходить на связь. В МВД отмечают, что «работодатель» прекрасно знал специфику оформления людей на подобные специальности и пользовался этим.

По факту мошенничества полицейские возбудили уголовное дело.

Напомним, что в феврале 2021 года еще один вахтовик из Башкирии лишился более 2 млн. рублей после телефонного звонка.