Башкирский хлебокомбинат задолжал работникам почти 10 млн рублей

За три месяца долг предприятия перед сотрудниками достиг почти 10 млн рублей

В Башкирии «Нефтекамский хлебокомбинат» задолжал 160 работникам 9,7 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Сотрудники предприятия не получали положенные им деньги три месяца – с ноября 2020 года по февраль 2021. Недовольные таким положением дел работники обратились за помощью в городскую прокуратуру.

Надзорное ведомство провело проверку на хлебокомбинате и привлекло его генерального директора к административной ответственности. Только после этого задолженность была погашена в полном объеме.