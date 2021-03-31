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Общество31 марта 2021 19:40

Башкирский хлебокомбинат задолжал работникам почти 10 млн рублей

Они увидели свою зарплату только после вмешательства прокуратуры
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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За три месяца долг предприятия перед сотрудниками достиг почти 10 млн рублей

В Башкирии «Нефтекамский хлебокомбинат» задолжал 160 работникам 9,7 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Сотрудники предприятия не получали положенные им деньги три месяца – с ноября 2020 года по февраль 2021. Недовольные таким положением дел работники обратились за помощью в городскую прокуратуру.

Надзорное ведомство провело проверку на хлебокомбинате и привлекло его генерального директора к административной ответственности. Только после этого задолженность была погашена в полном объеме.