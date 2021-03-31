Камеры на федеральных дорогах установят в рамках трехстороннего соглашения
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В 2021 году на дорогах Башкирии установят 800 дополнительных камер фотовидеофиксации нарушений, 100 из них появятся на федеральных трассах. Об этом 31 марта на встрече с руководителем Росавтодора Романом Новиковым сообщил исполняющий обязанности министра транспорта республики Виктор Жульков.
100 камер на федеральных автодорогах будут установлены в рамках трехстороннего соглашения между республиканским правительством, Росавтодором и Управлением дорог «Приуралье». Как пояснили в пресс-службе администрации главы Башкирии, этот договор «позволит оперативно размещать и переустанавливать комплексы […] на опасных участках трассы».