Число жертв коронавируса в Башкирии выросло до 361 человека, за сутки скончались еще трое

Три человека скончались от коронавируса в Башкирии Фото: Артем КИЛЬКИН

В Башкирии продолжает расти число жертв коронавируса. За сутки подтвердились еще три смерти, причиной которых стала инфекция. С начала пандемии от нее скончался 361 человек. Об этом 31 марта сообщил региональный оперштаб.

Всего на территории республики зарегистрировано 32 358 случаев COVID-19 (+106 за последние 24 часа). Выздоровело при этом 27 452 пациента (+172). Вакцинировались 95 915 жителей (+1889).

Активными носителями коронавируса в республике прямо сейчас являются 4 545 человек: 4 325 лечатся дома с легкой формой инфекции, 220 лежат в больницах (17 пациентов находятся в тяжелом состоянии, трое подключены к аппаратам ИВЛ).