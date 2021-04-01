Найден самый «убитый» перекресток в Уфе

Сами водители говорят, что стараются отсюда не ездить, но иногда приходится – то адрес ближайший, то навигатор завел.
Фото: Рустем АХУНОВ
30 марта днем «КП-Уфа» проверила – остались ли в Уфе дороги после того, как растаял снег. Некоторые улицы целы и невредимы, а на некоторых ситуация оставляет желать лучшего – кругом ямы и глубокая колея.
Найден самый «убитый» перекресток в городе – это пересечение улиц Комсомольской и Шафиева. Здесь легко можно оставить подвеску и колеса, если по незнанию заехать на большой скорости. На перекрестке из-за глобального ремонта Комсомольской срезан асфальт, а на его месте вылез грунт, торчат люки, которые автомобилисты аккуратно объезжают. Сами водители говорят, что стараются отсюда не ездить, но иногда приходится – то адрес ближайший, то навигатор завел.
Ремонт на Комсомольской полностью закончится в ноябре 2021 года, так что пока неизвестно, когда отремонтируют данный перекресток.