Найден самый «убитый» перекресток в Уфе

Сами водители говорят, что стараются отсюда не ездить, но иногда приходится – то адрес ближайший, то навигатор завел. Фото: Рустем АХУНОВ

30 марта днем «КП-Уфа» проверила – остались ли в Уфе дороги после того, как растаял снег. Некоторые улицы целы и невредимы, а на некоторых ситуация оставляет желать лучшего – кругом ямы и глубокая колея.

Найден самый «убитый» перекресток в городе – это пересечение улиц Комсомольской и Шафиева. Здесь легко можно оставить подвеску и колеса, если по незнанию заехать на большой скорости. На перекрестке из-за глобального ремонта Комсомольской срезан асфальт, а на его месте вылез грунт, торчат люки, которые автомобилисты аккуратно объезжают. Сами водители говорят, что стараются отсюда не ездить, но иногда приходится – то адрес ближайший, то навигатор завел.

Ремонт на Комсомольской полностью закончится в ноябре 2021 года, так что пока неизвестно, когда отремонтируют данный перекресток.