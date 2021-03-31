В Башкирии 1 апреля изменится единый номер для записи к врачу

Завтра, 1 апреля, в Башкирии поменяется единый номер для записи к врачу – он же контакт-центр министерства здравоохранения республики. Номер «1301» сменится на бесплатный «122». Об этом сообщили в Минздраве РБ.

– Время ожидания не превышает минуты, звонки на короткий номер не тарифицируются, – передали в ведомстве.

Там добавили, что звонить для записи на прием к специалистам, на вакцинацию от COVID-19 и вызова врача на дом можно с 8:00 до 19:00. Есть и другие способы записаться на прием: в регистратуре или по телефону медучреждения, на сайте единого медицинского портала Башкирии, на «Госуслугах» и через мобильное приложение «Запись к врачу».