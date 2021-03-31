Следствие озвучило свою версию о том, из-за чего житель Башкирии убил жену и покончил с собой

Фото: СК по Башкирии

Следователи рассказали, из-за чего 32-летний житель села Нагайбаково Бакалинского района застрелил свою жену из охотничьего карабина, а после покончил с собой. По версии сыщиков, причиной кровавой расправы стала ссора на почве ревности.

Напомним, тела 32-летнего Дениса С. и его 20-летней супруги Августины нашли лесорубы на опушке леса неподалеку от села. Окровавленные тела лежали рядом с автомобилем, принадлежавшим супругам, а рядом валялось охотничье ружье. По всей видимости, Денис и Августина ехали на охоту, но в машине между ними произошла ссора, после чего обезумевший от ревности мужчина выстрелил жене прямо в голову, а потом сразу же свел счеты с жизнью. У супругов остался маленький ребенок, за которым сейчас будут присматривать его бабушка и дедушка. Друзья отзываются о погибших, как о добрых и простых людях, которые иногда ссорились между собой, но в целом были порядочной и дружной семьей.

- В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются знакомые и члены семьи подозреваемого и потерпевшей. Также устанавливаются все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие случившемуся, - добавили в пресс-службе ведомства.