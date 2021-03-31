Башкирские депутаты утвердили новую праздничную дату

Принятый депутатам закон о введении новой праздничной даты передан на подпись Хабирову

Депутаты башкирского парламента учредили новую знаменательную дату – День ветерана труда. Праздник будет отмечаться 18 января. Его утвердили «в знак признания заслуг всех граждан, чьим многолетним добросовестным трудом создается благосостояние республики, как дань уважения человеку труда», сказал спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев. Закон о введении Дня ветерана передан на подпись главе Башкирии Радию Хабирову.

Выбор даты для праздника пал именно на 18 января, потому что в этот день в 1974 году в стране учредили медаль «Ветеран труда».