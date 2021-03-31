Экс-архитектор Уфы рассказал, какие проблемы остались у города после его отставки

фото: ufacity.info

Олег Байдин, руководивший Главархитектурой Уфы с 2018 по 2021 год, рассказал, какие проблемы остались у города после его ухода с должности. Экс-чиновник написал развернутый пост на своей странице в соцсетях.

Байдин отметил, что «сопротивление «среды», когда он работал, «было активным и неоднозначным». По его словам, в башкирской столице не желали «принимать понятные и справедливые регламенты», а вопросы решали «по понятиям», в ручном режиме, не доверяя экспертному мнению.

– Не всё успел, но очень многое, благодаря коллективу единомышленников. И я этим горжусь, – заявил специалист.

В своей публикации он перечислил проблемы и недостатки Уфы, которые сохранились после его ухода с должности главного архитектора и «видны невооруженным глазом».

– не введен регламент согласования архитектурно-градостроительного облика, которого, как считает Байдин, у Уфы нет;

– нынешний генеральный план Уфы «безнадежно устарел» и «содержат разночтения и неоднозначные формулировки»;

– дефицит школ;

– проблема трамвайной инфраструктуры. Байдин убежден, что трамвай должен стать в Уфе «магистральным транспортом» – если его не будет, то город ожидают «неоправданные траты, рост загруженности дорог и снижения комфортности проживания.

– не был запущен Центр карстомониторинга опасных геологических процессов;

– отсутствие у Главархитектуры дополнительных полномочий «по земле и выдаче разрешений на строительство».

В конце своего поста Байдин признался, что у него был «существенный недостаток»: он «не был 100%-ным чиновником, видел за чертежами людей и их повседневную жизнь, а в административных протоколах – контуры Города Будущего». Кроме того, бывший чиновник согласился с упреками в своей «излишней эмоциональной, прямолинейности и категоричности суждений».

– Но я защищал интересы столицы так, как меня учили родители и армия: жестко, стойко, всей душой и всем сердцем. В основе каждого слова и дела- этика, – заключил Байдин. – Я был и остаюсь патриотом своей республики, преданным своему делу профессионалом. И таких, как я, в нашем регионе не мало.

Напомним, об уходе Олега Байдина с поста главного архитектора Уфы стало известно почти неделю назад, 25 марта. Он написал заявление на отпуск с последующим увольнением.