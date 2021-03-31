В Уфе запустят туристические сплавы по рекам

Власти города определили четыре маршрута сплавов протяженностью 12-25 километров Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Уфе 1 июня 2021 года планируется запустить сплавы по рекам. Об этом сегодня, 31 марта, на оперативном совещании в мэрии сообщил начальник Управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Азат Равилов. По словам чиновника, разработаны четыре маршрута сплавов. Их протяженность составит 12-25 километров.

– Определены места, где необходимо создать туристические стоянки и обеспечить инфраструктуру. На сегодняшний день имеется ряд потенциальных операторов, готовых принять участие в данном проекте, – сказал Равилов.