«Это событие мы ждали 29 лет»: в Уфе пробили тоннель Восточного выезда

фото: vk.com/radiyhabirov

В Уфе полностью пробили тоннель Восточного выезда, длина которого составила 1 276 метров. Об этом сегодня, 31 марта, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

– Это событие мы ждали 29 лет. Сегодня всех с этим поздравляю. К 2024 году дай бог нам всем сил, удачи – мы Восточный выезд для уфимцев и для всей республики запустим, – сказал руководитель региона.

Для Восточного выезда также будет построен мост через реку Уфу длиной 2,65 км и автодорога протяженностью 11,2 км. «Мы хотим реконструировать улицу им. города Галле и соединить две трассы федерального значения - М5 и М7», добавил Хабиров. Он добавил, что все строительные работы планируется закончить к 2024 году.

Напомним, Восточный выезд из Уфы начали строить в 1992 году. Периодически проект замораживался. Возобновили работы на объекте в январе 2020 года. По словам главы Башкирии, в период простоя на содержание Восточного выезда республике приходилось отдавать по 100 млн рублей в год.