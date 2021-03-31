Жительницу Башкирии оштрафовали за оскорбления в соцсетях

Спор "ВКонтакте" привел к штрафу

Жительницу башкирского города Ишимбая оштрафовали за оскорбления в соцсетях. Женщина обматерила собеседницу во время спора в одной из групп «ВКонтакте», после чего на нее пожаловались в прокуратуру. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

– В ходе общения 44-летняя жительница города оскорбила заявительницу, высказываясь в ее адрес в неприличной форме с использованием ненормативной лексики, – добавили в прокуратуре.

По факту оскорбления было возбуждено административное дело. Мировой судья оштрафовал правонарушительницу на три тысячи рублей.