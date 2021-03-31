В Башкирии насмерть сбили мужчину, который шел навстречу автомобилю

фото: ГИБДД РБ

В Мелеузовском районе Башкирии насмерть сбили мужчину. ДТП произошло в девятом часу вечера 30 марта на 20 километре автодороги Смаково-Юмагузино-Воскресенское. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

– 33-летний местный житель за рулём "Nissan Almera" допустил наезд на 52-летнего мужчину, который шёл по краю проезжей части во встречном направлении, – передали в дорожной полиции.

Пострадавший от полученных травм скончался на месте. Сейчас ГИБДД устанавливает причины и обстоятельства инцидента.

За минувшие сутки это было единственное смертельное ДТП. В еще семи авариях пострадали восемь человек.