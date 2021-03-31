В Башкирии ожидается ухудшение погодных условий

Днем будет дуть южный ветер, температура воздуха составит +2, +7 градусов.

Весна уже вступила в свои законные права - тает снег, днем звенит капель. Однако сегодня 31 марта в Башкирии местами ухудшатся погодные условия.

Как сообщили в Башгидрометцентре, утром и днем в отдельных районах республики ожидается туман. Видимость составит всего 500-1000 метров, на дорогах ожидается гололедица.

Днем будет дуть южный ветер, температура воздуха составит +2, +7 градусов.

Такой характер погоды сохранится до конца недели. Во второй половине недели днем ожидается снег с дождем, ночью – минусовая температура.