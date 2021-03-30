«Я не ожидал от него таких тяжелых слов»: Тямаев о конфликте с Элвином Греем

Фирдус напомнил, что Радик не раз попадал в скандалы, например, «облил дерьмом Кукморский район», спорил с Салаватом, обвинял в плагиате Гузель Уразову и скандалили вокруг штрафа за концерт в Казани.

Конфликт звезд татаро-башкирской эстрады продолжает набирать обороты. На этот раз Фирдус Тямаев высказал свое мнение об Элвине Грее во время пресс-конференции в Татарстане, сообщает издание «События».

- Я не ожидал от него таких тяжелых слов, - сказал Тямаев, вспомнив моменты, когда давал Грею даже ключи от своего дома, когда тот в первый раз приехал в Казань. - Мы всегда здоровались, обращались друг к другу «брат».

Он напомнил, что предложил Радику обсудить его обвинения в прямом эфире, а особенно «создание группировки, призванной рассорить два народа». Тямаев вновь объяснил, что в зале сельского ДК, где он должен был выступить на прошлой неделе, до 17:00 был свет, а потом его отключили.

Фирдус напомнил, что Радик не раз попадал в скандалы, например, «облил дерьмом Кукморский район», спорил с Салаватом, обвинял в плагиате Гузель Уразову и скандалили вокруг штрафа за концерт в Казани.