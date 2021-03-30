Башкирия возглавила антирейтинг регионов с наибольшим числом мелкого взяточничества

В Башкирии за два месяца 2021 года зафиксировано 79 случаев мелкого взяточничества

Башкирия возглавила список регионов, где в начале 2021 года было зафиксировано наибольшее число случаев мелкого взяточничества. Об этом сообщила Генпрокуратура в своем докладе о состоянии преступности в России за январь-февраль.

По данным правоохранительного ведомства, в России за два месяца текущего года «массив преступлений коррупционной направленности» увеличился на 11,8% – с 6,3 тысячи до 7,1 тысячи случаев (по сравнению с тем же периодом прошлого года). На взяточничество пришлось около половины таких преступлений – 3,5 тысячи.

– В каждом третьем случае размер взятки не превышал десяти тысяч рублей (+13,1 %, 1,1 тыс.). В тройку регионов с наибольшим числом [случаев мелкого взяточничества] вошли Республика Башкортостан (79), Москва (47) и Краснодарский край (45), – говорится в докладе Генпрокуратуры.