Хабиров поручил вывести жителей Башкирии на уборку улиц

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Глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного совещания в местном правительстве 30 марта поручил руководителям районов и городов вывести жителей на субботники. Он попросил провести уборку уличных территорий «в этот четверг».

– Сейчас наша задача – отряхнуться от зимы. За зиму накопился и мусор, и снег рыхлить надо. В этот четверг проведите, пожалуйста, общереспубликанскую акцию (как хотите, назовите ее), – обратился к коллегам руководитель региона. – Прямо людей выводите, выводите студентов, выводите этих. Начинайте рыхлить снег. Заранее предупредите, чтобы и оделись они соответствующим образом. Вот такой субботник надо провести.

Напомним, на том же оперативном совещании глава республики обрушился с резкой критикой на работу регионального оператора капитального ремонта, а также попросил разобраться с парковками на газонах.