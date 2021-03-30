Сразу восемь сотрудников весового контроля Башкирии подозреваются в получении взяток

Заведующего пунктом весконтроля взяли под стражу, его подчиненных отправили домой под подписку о невыезде

В Баймакского районе Башкирии восемь сотрудников пункта весового контроля подозреваются в получении взяток. Об этом сообщил Следственный комитет республики.

Фигурантами уголовного дела стали заведующий и семеро сотрудников весового контроля, который расположен на 134 километре трассы Магнитогорск – Ира. По версии следствия, в период с 2018 по 2021 год подозреваемые получали взятки от предпринимателей за беспрепятственную перевозку груженых фур без фактического взвешивания и отсутствия необходимых разрешений.

– Сумма взятки за каждый пропущенный автомобиль варьировалась от 1 до 2 тыс. рублей. За указанный период подозреваемые получили незаконное вознаграждение на общую сумму 329 тыс. рублей, – отметили в Следственном комитете.

Уголовные дела были возбуждены и на тех, кто давал взятки, добавили в правоохранительном ведомстве.

По месту жительства и работы подозреваемых проведены обыски. Оттуда сыщики изъяли «предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела». Заведующего пунктом весового контроля отправили под стражу, его подчиненные находятся под подпиской о невыезде.