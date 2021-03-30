Жильцы девятиэтажки в Уфе оплачивали отопление за научно-производственный институт

фото: ufacity.info

Жильцы девятиэтажного дома в Уфе оплачивали отопление за научно-производственный институт. Об этом сообщили в администрации города.

Как пояснили в мэрии, речь идет о доме по адресу Вострецова, 7/2. Жильцы девятиэтажки зимой получали большие начисления по центральному отоплению. Проверка показала, что часть средств люди отдавали за Уральский экологический научно-производственный институт, который, согласно выписке Росреестра, занимает первые три этажа дома.

– До настоящего момента институт не в полном объеме заключил договора с БашРТС. В связи с чем ресурсоснабжающая организация выставляет счета за отопление этих трех этажей жителям дома, – передали в городской администрации.

Теперь власти Уфы будут связываться с институтом и совместно с ним проводить проверку помещений, чтобы учреждение заключило с БашРТС договора в полном объеме.