358 жителей Башкирии скончались от коронавируса

Более 4,6 тысячи жителей Башкирии болеют коронавирусом прямо сейчас

От коронавируса с начала пандемии в Башкирии скончались 358 жителей. За день подтвердились еще две смерти, причиной которых стала инфекция. Об этом 30 марта сообщил региональный оперштаб.

Общее число зафиксированных случаев COVID-19 превысило 32,2 тысячи. За прошедшие сутки заразились еще 108 человек. Выздоровело при этом 27,2 тысячи жителей, 142 из них выписались накануне. Полностью привились от инфекции чуть больше 94 тысячи человек.

Прямо сейчас официально зараженными коронавирусом в Башкирии числятся 4 614 жителей.