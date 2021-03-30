Ламса объяснил, почему делал ставку только на одно звено «Салавата Юлаева» в матчах против «Ак Барса»

Томи Ламса объяснил, почему делал ставку на первое звено в матчах с «Ак Барсом» Фото: Рустем АХУНОВ

Томи Ламса рассказал, почему пытался выжать максимум из первого звена «Салавата Юлаева» в матчах против «А к Барса».

Несмотря на все старения первого легионерского звена, у «Салавата Юлаева» не получилось с наскока обыграть за счет игры своих финнов. Главный тренер команды в интервью КХЛ объяснил, из-за чего лучшее звено «регулярки» не смогло полноценно вскрыть оборону казанской команды.

- В серии против «Трактора» наше первое звено показало себя с лучшей стороны — ребята забили большинство шайб. Но силы наших оппонентов в плей-офф находились на разных уровнях. В этом и кроется главная причина того, что у парней мало что получилось с «Ак Барсом», - объясняет тренер.

Ламса подчеркивает, что каждый матч с «Ак Барсом» шел на равных до первой заброшенной шайбы.

- Я действительно верил, что мы обыграем соперника дома в третьем матче, но, к сожалению, мы не смогли этого сделать, хотя и имели хорошие шансы, - заключил финский специалист.