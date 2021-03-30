«В этом главная причина!»: Ламса в интервью признался, почему «Салават» проиграл «Ак Барсу»

Томи Ламса объяснил, почему его клуб проиграл «Ак Барсу» Фото: Рустем АХУНОВ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса объяснил поражение от казанского «Ак Барса».

«Регулярку» этого сезона у «Салавата Юлаева» получилась сносной. Команда заняла четвертое место в турнирной таблице и вышла на «Трактор». Ставка Ламсы на одно звено помогла победить челябинский клуб за пять игр. Но с «Ак Барсом» такая тактика не сработала, и «Салават Юлаев» разгромно проиграл сопернику из Казани со счетом 4:0.

Спустя некоторое время Томи Ламса пообщался с журналистом КХЛ и рассказал, почему его клуб не смог реализовать потенциал и проиграл принципиальному сопернику.

-У нас была проблема с поиском второго звена. В серии с «Ак Барсом» она проявилась ещё сильнее. Нужно создать четыре полноценных звена, а не одно. В этом главная причина, - цитирует КХЛ главного тренера.