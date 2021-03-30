Подозреваемого в убийстве юриста в центре Уфы выписали из больницы

Яшин после попытки покончить с собой // фото: соцсети

Вчера, 29 марта, из Республиканской клинической больницы был выписан Станислав Яшин, которого подозревают в убийстве 33-летнего юриста в центре Уфы. Информацию «КП-Уфа» подтвердили в министерстве здравоохранения Башкирии. Сейчас 49-летний мужчина задержан. Он находится в изоляторе временного содержания. Сегодня Кировский районный суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, 17 марта на улице Пушкина недалеко от Арбитражного суда республики был убит юрист Александр Елисеев. На глазах у прохожих на его несколько раз ударили ножом, из-за чего тот скончался. Предполагаемый убийца Елисеева – уфимец Станислав Яшин. После содеянного он скрылся в соседнем квартале, где пытался покончить с собой. Ему этого сделать не удалось. С ранами мужчину доставили в тяжелом состоянии в реанимацию. Врачи сделали ему операцию.