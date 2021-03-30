Хабиров перечислил нарушения антиковидного режима, которые были выявлены в медучреждениях Башкирии

Большая часть учреждений-нарушителей антиковидного режима - больницы и поликлиники

Глава Башкирии Радий Хабиров перечислил нарушения антиковидного режима, которые были выявлены в поликлиниках и больницах республики. По его поручению с 23 по 26 марта в районы и города республики выезжала контрольная комиссия, которая проверяла, как в различных бюджетных организациях соблюдаются санитарные нормы. Из 53 проверенных учреждений замечания были сделано только 15-ти. В остальных 38 был порядок.

Большая часть нарушений была допущена в медицинских учреждениях: во взрослой поликлинике Стерлитамака, Белебеевской детской поликлинике, Учалинской ЦГБ, Бирской ЦРБ, Нефтекамской поликлинике, Верхнеяркеевская ЦРБ, а также онкодиспансере города Октябрьского. Суммарно контрольное управление выявило в лечебницах следующие нарушения: не проводилась термометрия посетителей, не был организован пропускной режим, разделение зон на грязную и чистую носило формальный характер, пациенты и персонал соблюдали масочный режим только в 50% случаев.