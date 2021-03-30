За сутки в Башкирии зарегистрировано 108 новых случаев коронавируса

В республике продолжается массовая вакцинация населения Фото: Олег ЗОЛОТО

Эпидемия коронавируса в республике идет на спад – об этом заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин во время очередного оперативного совещания в правительстве республике. Так, за последние 24 часа в республике зарегистрировано только 108 новых случаев инфицирования ковидом, а общее число заболевших достигло 32352 человек. Из них на амбулаторном лечении находятся 4372 человек, еще 242 госпитализированы. Состояние пяти пациентов врачи оценивают как тяжелое, они помещены в реанимацию.

Также за сутки было выписано с полным выздоровлением 142 пациента, всего с начала эпидемии более 85 процентов заболевших также выздоровели. Для оказания медицинской помощи в республике развернуто инфекционных 1968 коек, занятость которого составляет 84 процента. Все койки оснащены необходимым оборудованием, кислородом и лекарствами.

- Сохраняется положительная динамика по заболеваемости ОРВИ. Снижение за квартал составляет более 17 процентов по сравнению с 2020 годом, - отметил Максим Забелин.

Продолжается в республике и массовая вакцинация населения от коронавируса. 1-м компонентом вакцинировано уже 132 тысячи человек, а завершили вакцинацию 95 тысяч человек.