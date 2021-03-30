Вице-премьер правительства Башкирии угодил в больницу с коронавирусом

Вице-премьер Илшат Тажитдинов заразился коронавирусом. Фото: ИА «Башинформ»

Сегодня, 30 марта, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров заявил, что один из вице-премьеров республиканского правительства угодил в больницу с коронавирусом. Об этом он вспомнил в связи с тем, что за год пандемии COVID-19 в Башкирии ушли из жизни двое высокопоставленных чиновников. В частности, мэр Уфы Ульфат Мустафин и глава Аскинского района Ришат Дихин.

- Я с Илшат Азаматовичем говорил (вице-премьер правительства Башкирии – Ред.), почему не вакцинируемся? Нет, нет, все хорошо [отвечает]. Сейчас вот в больнице лежит. Вы посмотрите, вы несете ответственность. Вы там либо пять масок наденьте, либо что. Вы мне здоровые нужны, - обратился Радий Хабиров к чиновникам.

Также Хабиров отметил, что покойный глава района Ришат Дихин переболел коронавирусом в начале года, но «последствия догнали его». Напомним, вчера состоялась церемония прощания с молодым главой Аскинского района.

Обновлено. По словам главы Башкирии Радия Хабирова, в конце оперативного совещания ему написал сам Илшат Тажитдинов и сообщил, что не лежит в больнице.