Радий Хабиров начал еженедельную оперативку с минуты молчания

Руководитель региона порекомендовал своим коллегам вакцинироваться и беречь себя. Фото: Рустем АХУНОВ

Еженедельное оперативное совещание 30 марта Радий Хабиров начал с минуты молчания. Глава рассказал, что вчера проводил в последний путь главу Аскинского района 33-летнего Ришата Дихина, который умер от осложнений от коронавируса.

- 33 года парню. Два года с нами работал, очень энергичный был человек. Так получилось, что мы его потеряли, - сказал Хабиров и объявил минуту молчания.

После нее глава рассказал, что Дихин подхватил коронавирус в начале года, очень тяжело переболел им, выздоровел, но в дальнейшем «последствия его догнали».

- За это время, чтобы мы все понимали, и люди тоже понимали, у нас уже второй глава ушел. Причины те же (коронавирус – Ред.), - подытожил Хабиров.

Руководитель региона порекомендовал своим коллегам вакцинироваться и беречь себя.

Напомним, что Дихин скончался в минувшие выходные. У него остались супруга и двое детей.