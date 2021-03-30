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Общество30 марта 2021 7:52

Власти Башкирии хотят создать Зауральскую агломерацию

Это поможет обеспечить комфортный уровень жизни для людей, читают чиновники
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Над программой развития Зауралья работают сразу несколько уровней исполнительной власти и экспертное сообщество

Власти Башкирии раздумывают над созданием Зауральской агломерации. Это необходимо, чтобы придать стимул созданию новых инфраструктурных проектов, привлечь дополнительные инвестиции в развитие городов и сел и обеспечить комфортные условия жизни для людей. Об этом на совещании по разработке Среднесрочной комплексной Программы социально-экономического развития Зауралья на 2022-2024 годы сообщила замминистра экономического развития республики Екатерина Кликунова.

– Мы ориентируемся на российские и мировые тенденции пространственного развития последних лет, среди которых основные - рост городского населения и концентрация экономики в крупных агломерациях. Формирование агломераций на сегодняшний день остается одним из главных направлений совершенствования территориального развития региона, – отметила чиновница.

По данным правительства, сейчас над программой социально-экономического развития Зауралья работают сразу несколько уровней власти, муниципальные образования, институты развития, предприятия и экспертное сообщество.