В Башкирии уже неделю разыскивают женщину с короткими белыми волосами

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В Салавате объявили поиски 50-летней Ларисы Кирилловой, которая вышла из дома 22 марта и назад уже так и не вернулась. Обеспокоенные родственники обратились к волонтерам поисково-спасательного отряда «Отклик» и в полицию.

Приметы: рост 175 см, худощавое телосложение, короткие обесцвеченные волосы.

Была одета: желто-оранжевая куртка с воротником, болоньевые штаны.

Если вам что-то известно о местонахождении Ларисы Кирилловой, просьба немедленно сообщить волонтерам по номеру 8(987)106-06-01 или в полицию. Также необходимы добровольцы для участия в поисках на местности.