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Общество29 марта 2021 20:04

Гололед и туман: синоптики рассказали, что в Башкирии снова испортится погода

Видимость на дорогах из-за тумана снизится до 500 метров
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
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Дороги снова покроются ледяной коркой, так что будьте аккуратнее

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики предупредили, что завтра, 30 марта, погода в Башкирии испортится. Во всем виноваты гололед на дорогах и сильный туман, из-за чего видимость на трассах снизится до 500-100 метров, а значит, водителям нужно быть максимально внимательными и не выходить на обгон.

В целом, осадков не ожидается. Погода будет хоть и ветренная, но ясная. Ночью еще держатся заморозки до -9 градусов, но уже днем дает о себе знать приближающийся апрель: потеплеет до +3; +8 градусов.

А вот в последний день марта в республику снова придут дожди со снегом, а порывы ветра усилятся до шквалистых. Также ожидается ночное похолодание до -10, впрочем днем снова будет тепло: +4; +7.