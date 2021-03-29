Жительница Башкирии едва не забила мужа до смерти алюминиевой крышкой

Сейчас драчунье грозит уголовный срок Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На днях в отделение полиции поступило сообщение из больницы в Белорецке, что к ним привезли сильно избитого мужчину. Оказалось, что на белоречанина набросилась его собственная жена. Как удалось выяснить стражам порядка, супруги выпивали, но задушевные беседы переросли в ссору. Разозленная женщина схватила крышку от алюминиевой фляги и начала бить своего благоверного по голове. Когда супруга выплеснула свой гнев и вышла из комнаты, мужчина смог самостоятельно вызвать скорую помощь. А вот темпераментной драчунье теперь грозит уголовный срок.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Расследование уголовного дела продолжается, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.