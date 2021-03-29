В Уфе может появиться сквер в память о медиках, погибших от коронавируса

Каждый день врачи рискуют своей жизнью, спасая больных ковидом, а кто-то и вовсе отдает жизнь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфе может появиться сквер, посвященный памяти медиков, скончавшихся от коронавируса. С такой инициативой выступил профсоюз работников здравоохранения «Действие». Местом, куда прекрасно впишется новый сквер, в профсоюзе называют Парк нефтехимиков, что находится неподалеку от городской клинической больницы №8.

- Сквер будет служить постоянным напоминанием о том тихом подвиге, который каждый день совершают медицинские работники, спасая жизни людей. <…> Подвиг медицинских работников, отдавших свои жизни в борьбе за жизнь и здоровье людей, достоин того, чтобы быть увековеченным, — считает координатор межрегионального профсоюза Антон Орлов.

В профсоюзе сообщили, что, если инициативу открытия сквера поддержат общественные организации, они обратятся с предложением уже непосредственно к руководству Башкирии.

Также напомним, что в конце февраля в Минздраве республики озвучили, что за время эпидемии от коронавируса скончались 31 медик. Прошлой осенью на аллее перед БГМУ был установлен стенд с 10 фотографиями погибших от вируса врачей и медсестер.