Уфимка оскорбила полицейских и попала под уголовную статью

Женщину, оскорбившую полицейских, будут судить по уголовной статье

В Уфе 38-летнюю горожанку будут судить по уголовной статье за оскорбление полицейских. Об этом сообщила башкирская прокуратура.

По данным следствия, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пыталась украсть из магазина продукты питания. Ее «спалили» и задержали работники супермаркета.

Приехавшие на место преступления полицейские потребовали, чтобы воровка прошла с ними в отдел для составления административного протокола. В ответ на это задержанная начала вести себя агрессивно, «выражаясь в адрес стражей порядка грубой и нецензурной бранью».

Обвиняемая после возбуждения уголовного дела о «публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей» не стала отрицать свою вину. Женщину будет судить Калининский районный суд.