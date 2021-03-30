Юльякшин рассказал, когда будет выступать в Татарстане с сольными концертами

фото: instagram.com/elvin_grey_music

Популярный певец и заслуженный артист Башкирии Радик Юльякшин (Элвин Грей) рассказал, когда будет выступать с сольными концертами в Татарстане. Напомним, зимой после конфликта с местным Роспотребнадзором музыкант заявил, что в 2021 году не собирается давать «сольники» в соседней республике.

На пресс-подходе во время премии TMTV исполнитель подтвердил, что, действительно, на этот год у него в регионе ничего не запланировано:

– Мои сольные концерты здесь, в Татарстане, планируются, но… на следующий год. Сейчас гастроли по России, – цитирует артиста издание «Бизнес Online».

Ранее «КП-Уфа» писала, что Грей своему коллеге по цеху Фирдусу Тямаеву поговорить «по-мужски».