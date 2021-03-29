В Башкирии ребенок проглотил 44 детали магнитного конструктора

Врачи спасли малыша на операционном столе

В башкирском городе Стерлитамаке ребенок умудрился проглотить сразу 44 части магнитного конструктора. Инцидент произошел на днях, рассказали в детской городской больнице.

– Чтобы спасти ребенка, была произведена полостная операция по удалению магнитного конгломерата из кишечника. В настоящее время ребенок находится в детском хирургическом отделении. И ему предстоит длительный период восстановления, – передали в медучреждении.

Медики больницы напомнили взрослым о необходимости быть внимательными к детям, выбирать игрушки исключительно по возрасту и не оставлять малышей без присмотра.