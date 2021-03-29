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Происшествия29 марта 2021 15:19

В Башкирии 4-летний ребенок попал в реанимацию в тяжелом состоянии из-за игры с огнем

Малыш получил сильный термический ожог
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Ребенок получил термический ожог при неосторожном обращении с огнем

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кугарчинском районе Башкирии при неосторожном обращении с огнем пострадал 4-летний ребенок. Об этом сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Несчастный случай произошел 28 марта. Что именно делал малыш, в надзорном ведомстве не уточнили. Известно только то, что ребенок получил термический ожог и был госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы в «крайне тяжелом состоянии».

По данным Госкомитета РБ по ЧС в 2021 году на территории региона в результате пожаров погибли три ребенка.

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