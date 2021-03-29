В Башкирии водитель Volvo погиб после столкновения с «Ладой»

фото: ГИБДД РБ

Сегодня утром, 29 марта, в Абзелиловском районе Башкирии при столкновении Volvo S20 и «Лады Веста» погиб водитель иномарки. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

– На перекрёстке Красная Башкирия - Аэропорт 68-летний местный житель за рулём Volvo S40, предположительно, при выезде на главную дорогу не уступил «Ладе Веста», имевшей преимущество и столкнулся с ней, – передали в Госавтоинспекции.

Водитель иномарки скончался на месте происшествия. Водитель отечественной легковушки, 32-летний житель Магнитогорска, и его 48-летняя пассажирка получили травмы.