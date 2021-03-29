На фильм про блогера Рустама Набиева башкирская киностудия потратит почти 3 млн рублей

В 2020 году Рустам покорил Эльбрус

Киностудия «Башкортостан» имени Амира Абдразакова потратит на документальный фильм про блогера Рустама Набиева, лишившегося ног при обрушении казармы в Омске, почти 3 млн рублей. 26 марта студия разметила две закупки у единственного поставщика.

Стоимость одного тендера составила 2,74 млн рублей – деньги пойдут на «оказание услуг по обеспечению создания документального фильма […] с привлечением художественно-постановочной группы). Другой тендер – за 162 тысячи рублей – предусматривает «аренду горного снаряжения, необходимого для осуществления съемок». Оба контракта взяла компания «Дока». До 31 мая фирма должна закончить съемку фильма, а до 30 апреля – поставить в аренду горное снаряжение.

Напомним, Рустам Набиев осенью прошлого года на руках покорил гору Эльбрус. На прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 3 декабря блогер заявил, что следующей его целью будет вершина Чо-Ойю в 8000 метров в Гималаях. Тогда же он сказал, что «было бы круто, если во время таких экспедиций нас сопровождала съёмочная группа, чтобы сделать фильм […] и показать его по федеральным каналам».